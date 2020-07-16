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Вбивство Шеремета: Кузьменко продовжили арешт

Київ, Четвер 16 липня 2020 22:07
Вбивство Шеремета: Кузьменко продовжили арешт
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Кузьменко пробуде під вартою до 13 вересня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Вона пробуде під вартою до 13 вересня.

Про це у Facebook повідомив адвокат Безпалий Тарас.

Таким чином, суд продовжив запобіжний захід для Кузьменко ще на два місяці.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в результаті вибуху автомобіля 20 липня 2016 року в Києві. У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Днями Київський апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка.

Також повідомлялося, що суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство внутрішніх справ вважає, що на мотив вбивства Павла Шеремета міг значно вплинути виїзд журналіста в Росії за місяць до замаху.

Зазначимо, зараз матеріали розслідування справи Шеремета знаходяться на розгляді сторони захисту, після їх направлять до суду.

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