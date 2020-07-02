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Справа Шеремета готова для передачі до суду

Новини » Політика     02.07.2020 - 11:56
Справа Шеремета готова для передачі до суду
Фото: справа Шеремета готова для передачі до суду (РБК-Україна)

Розгляд справи почнеться після ознайомлення адвокатів з матеріалами

Національна поліція повідомила, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета готова для передачі до суду. Початок її розгляду залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами справи.

Про це йдеться у заяві Національної поліції України.

Разом з тим, у поліції заявили, що слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи.

Про завершення розслідування справи Шеремета повідомили 25 травня 2020 року. Підозрюваними по цій справі проходять Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Як відомо, у липні 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, тоді загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

В інтерв'ю РБК-Україна заступник голови МВС Антон Геращенко розповів, що справа вбивства Шеремета - одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно. Він назвав метою встановити всіх причетних, аж до замовників.

Новина доповнюється...

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Павло Шеремет
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