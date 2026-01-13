RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве действуют аварийные отключения света после атаки РФ

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве утром вторника, 13 января, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

По данным КГГА, ограничения введены по команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы энергосистемы столицы.

В компании ДТЭК уточнили, что экстренные отключения действуют на всей территории Киева и в Бучанском районе Киевской области. Во время таких отключений почасовые графики не применяются.

Энергетики отмечают, что в случае изменений в ограничениях или восстановления электроснабжения жителей будут информировать оперативно через официальные каналы.

Стоит заметить, что в сети также сообщают о проблемах с тепло и водоснабжением в отдельных районах столицы.

Обновлено в 08:30

В "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии

"Причины введения ограничений - ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды на Киевщине", - отметили в компании.

В то же время в Минэнерго также призвали граждан, у которых сейчас есть энергоснабжение, потреблять его экономно.

Обстрел Киева 13 января

Сегодня ночью российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны.

Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты - в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.

 

Также стоит заметить, что этой ночью враг атаковал Харьков, Одессу и Кривой Рог. Уже известно о жертвах, пострадавших и разрушениях. В частности, в Харькове погибли 4 человека - Россия ударила по терминалу "Новой почты".

ДТЭККиевОбстрел КиеваОтключения светаБлэкаут