У Києві діють аварійні відключення світла після атаки РФ

За даними КМДА, обмеження введено за командою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи енергосистеми столиці.

У компанії ДТЕК уточнили, що екстрені відключення діють на всій території Києва та в Бучанському районі Київської області. Під час таких відключень погодинні графіки не застосовуються.

Енергетики зазначають, що у разі змін в обмеженнях або відновлення електропостачання мешканців інформуватимуть оперативно через офіційні канали.

Варто зауважити, що у мережі також повідомляють про проблеми з тепло та водопостачанням в окремих районах столиці.

Оновлено о 08:30

В "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію в енергосистемі - у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії

"Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині", - зазначили у компанії.

Водночас у Міненерго також закликали громадян, у яких наразі є енергопостачання, споживати його ощадливо.

Обстріл Києва 13 січня

Сьогодні вночі російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони.

Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети - у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.