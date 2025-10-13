ua en ru
Трамп без "Нобеля". Почему президент США не получил премию и имеет ли шансы в следующем году

Вашингтон, Понедельник 13 октября 2025 06:45
Трамп без "Нобеля". Почему президент США не получил премию и имеет ли шансы в следующем году Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

Президент США Дональд Трамп потерпел болезненную персональную неудачу, в этом году так и не получив Нобелевскую премию мира.

РБК-Украина объясняет, почему так произошло и каковы шансы на победу Трампа в следующем году.

Главное:

  • Как Трамп добивался Нобелевки?
  • Почему в этом году ему не дали премию?
  • Что нужно, чтобы Трамп получил приз в будущем?

Неудача Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп готовился к новому триумфу. Среди многочисленных успехов в жизни ему не хватало одного – Нобелевской премии мира, хотя попытка ее получить, похоже, превратилась для него в настоящую навязчивую идею. Особенно, учитывая то, что в свое время предшественник Трампа, Барак Обама, получил "Нобелевку" фактически авансом.

Зная особенности характера Трампа, в этом году сразу несколько стран номинировали его на премию за "миротворческие усилия". Сам Трамп активно подыгрывал этому, заявляя о семи "завершенных войнах". А в конце июля он даже позвонил министру финансов Норвегии (где находится Нобелевский комитет) Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также свое стремление получить Нобелевскую премию мира. По данным норвежских медиа, Трамп якобы высказал мнение, что заслуживает премию за свою деятельность на благо мира в мире, и очень хотел бы ее получить.

Поэтому неудивительно, что накануне вручения премии букмекерские ставки на победу президента США были высоки как никогда. Более того, похоже, в сам день объявления лауреата и при посредничестве США, Израиль и ХАМАС значительно продвинулись в урегулировании конфликта в Секторе Газа, что должно было бы добавить еще аргументов в пользу Трампа.

Однако Нобелевский комитет, вероятно, проигнорировал все эти "намеки" и вручил премию лидеру оппозиции из Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

Аргументы против Трампа

Комитет, вручающий премию, является независимым органом, который обязан соблюдать завещание Альфреда Нобеля – шведского изобретателя и филантропа. Прежде всего, речь идет о чествовании тех, кто способствует миру, разоружению и международному сотрудничеству. По этим критериям, послужной список Трампа противоречив, написала директор Института исследований мира в Осло Нина Грегер в Time. Ее институт, среди прочего, консультирует Нобелевский комитет по премии мира.

В сфере международного сотрудничества Трамп занял изоляционистскую позицию. В начале этого года он подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашения и международных налоговых соглашений. Эти решения свидетельствуют об отходе от многостороннего взаимодействия и противоречат видению Нобеля.

Администрация Трампа также резко ограничила усилия США по предоставлению иностранной помощи, сократив Агентство США по международному развитию (USAID). Программы на миллиарды долларов – от помощи голодающим в Судане до кампаний вакцинации в странах Африки к югу от Сахары – оказались под вопросом.

Что касается разоружения, подход Трампа заключается в отказе от традиционных практик. К примеру, в течение его первого срока США вышли из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией, заключенного во времена Холодной войны. Сейчас же Трамп объявил об амбициозных планах перевооружения и даже переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Альфред Нобель же наоборот, отмечал постепенное сокращение вооружений и построение взаимного доверия между странами.

Относительно мира, Трамп действительно сделал заметные шаги для поддержки многих инициатив в окончании войн по всему миру. Но у Нобелевского комитета есть вопрос, каким образом это происходило. Нередко, в своем стремлении "завершить войны", Трамп не разбирался в их первопричинах и становился просто на сторону более сильной или более понятной ему стороны. Все это на себе почувствовала и Украина – в ходе печально известной ссоры в Белом доме и дальнейших попыток Трампа поладить с Россией без давления на Кремль.

К тому же неоднозначными являются действия Трампа внутри США. Это, с одной стороны жесткие депортации нелегальных мигрантов, которые часто проходят на грани законности. С другой, введение войск в города якобы для борьбы с преступностью, что вызывает критику у местных властей в штатах. А еще, попытки использовать админресурс для давления на политических оппонентов и иногда их открытую травлю в собственной соцсети Трампа Truth Social.

Не все закончено

Несмотря на неудачу этого года, Трампу еще может повезти в другой раз. В команде Трампа ожидаемо раскритиковали нынешнее решение о премии. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет "ставит политику выше мира".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли", – написал Чун в соцсети X.

Трамп уже пообщался с лауреатом премии. По его словам, разговор с Марией Кориной Мачадо был "очень приятным". Он также пошутил после разговора.

"Я не сказал: "Тогда отдай это мне", хотя, думаю, она могла бы. Она была очень милой", – отметил Трамп.

Мачадо, в свою очередь, посвятила премию венесуэльскому народу, а также Трампу. Вероятно, таким образом она пытается сыграть на эмоциях президента США, ведь ей нужна поддержка Трампа.

Мачадо и раньше имела контакты с Белым домом. Кроме того, сейчас США развернули у берегов Венесуэлы флот для борьбы с наркокартелями. По данным The New York Times, команда Трампа разработала несколько сценариев дальнейших действий – вплоть до военной интервенции и свержения диктатора Мадуро, против которого Мачадо ведет борьбу.

Успех в этом деле может быть аргументом для выдвижения Трампа на премию уже в следующем году.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова номинировать Трампа на премию, если тот обеспечит прекращение огня в российско-украинской войне.

"Если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, – да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", – сказал Зеленский журналистам.

Но чтобы Нобелевский комитет стал более благосклонным к Трампу, президент США должен не только стать реальным миротворцем на международной арене, но и изменить свою политику внутри Штатов.

При написании материала использовались заявления Дональда Трампа, Марии Корины Мачадо, Стивена Чуна и публикации The New York Times, Time, Bloomberg, Reuters

