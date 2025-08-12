RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Тюрьма и четверть миллиона компенсации: на Львовщине мужчину осудили за угрозы журналисту

Иллюстративное фото: Мужчине дали реальный срок за угрозы журналисту (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области суд отправил 46-летнего мужчину за решетку за угрозы журналисту и попытку помешать его работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В 2021 году в Дрогобычском районе журналист местного СМИ "Выбор - правозащитник Львовщины" проверял, как полицейские соблюдают закон во время патрулирования. Его интерес к работе правоохранителей не понравился брату одного из патрульных.

Мужчина начал открыто запугивать репортера, требуя бросить расследование. Он грозил избиением и даже убийством. Журналист не отступил, а вскоре дело оказалось в суде.

Приговор и компенсация

Суд назначил мужчине реальный срок в тюрьме, обязал заплатить штраф 3,4 тысячи грн, а также возместить журналисту 55 тысяч грн материального и 200 тысяч грн морального ущерба.

Громкие приговоры по делам, связанным с предательством и угрозами безопасности

Напомним, медсестру из Херсона, которая передавала российским спецслужбам секретные данные об украинских военных, отправили в тюрьму пожизненно.

Также суд Черниговской области осудил военнослужащего, который неоднократно призывал к насильственному свержению власти в стране. Его приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьСуд