Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Тюрма та чверть мільйона компенсації: на Львівщині чоловіка засудили за погрози журналісту

Ілюстративне фото: Чоловікові дали реальний термін за погрози журналісту (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Львівській області суд відправив 46-річного чоловіка за ґрати за погрози журналістові та спробу перешкодити його роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У 2021 році в Дрогобицькому районі журналіст місцевого ЗМІ "Вибір - правозахисник Львівщини" перевіряв, як поліцейські дотримуються закону під час патрулювання. Його інтерес до роботи правоохоронців не сподобався брату одного з патрульних.

Чоловік почав відкрито залякувати репортера, вимагаючи покинути розслідування. Він погрожував побиттям і навіть убивством. Журналіст не відступив, а незабаром справа опинилася в суді.

Вирок і компенсація

Суд призначив чоловікові реальний термін у в'язниці, зобов'язав заплатити штраф 3,4 тисячі грн, а також відшкодувати журналістові 55 тисяч грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди.

 

Гучні вироки у справах, пов'язаних зі зрадою та загрозами безпеці

Нагадаємо, медсестру з Херсона, яка передавала російським спецслужбам секретні дані про українських військових, відправили до в'язниці довічно.

Також суд Чернігівської області засудив військовослужбовця, який неодноразово закликав до насильницького повалення влади в країні. Його засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

