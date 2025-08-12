Тюрма та чверть мільйона компенсації: на Львівщині чоловіка засудили за погрози журналісту

У 2021 році в Дрогобицькому районі журналіст місцевого ЗМІ "Вибір - правозахисник Львівщини" перевіряв, як поліцейські дотримуються закону під час патрулювання. Його інтерес до роботи правоохоронців не сподобався брату одного з патрульних.

Чоловік почав відкрито залякувати репортера, вимагаючи покинути розслідування. Він погрожував побиттям і навіть убивством. Журналіст не відступив, а незабаром справа опинилася в суді.

Вирок і компенсація

Суд призначив чоловікові реальний термін у в'язниці, зобов'язав заплатити штраф 3,4 тисячі грн, а також відшкодувати журналістові 55 тисяч грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди.