В Тверской и Московской областях РФ после атаки беспилотников горят ГРЭС

В Тверской области РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Конаковской конденсационной электростанции (ГРЄС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и telegram-каналы.

Местные российские власти традиционно отчитываются о сбитии дронов, ничего не сообщая о попаданиях или их последствиях. Так, по словам губернатора Тверской области, силы ПВО якобы сбили пять БПЛА.

Тем временем жители области публикуют фото и видео сильного пожара на Конаковской ГРЭС. По словам очевидцев пожар начался после атаки беспилотников.

Также после удара дронами горит Каширская ГРЭС в Московской области.

Обновлено в 06:45. Astra пишет о двух пожарах после атаки БПЛА в Тверской области — атакованы ГРЭС и находящаяся в нескольких километрах от нее газораспределительная сеть. Об этом свидетельствуют видео местных жителей.

Так, после атаки БПЛА в Конаково Тверской области пожар возник у местной ГРЭС и у газораспределительной сети (ГРС) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".