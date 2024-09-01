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В Тверской и Московской областях РФ после атаки беспилотников горят ГРЭС

Воскресенье 01 сентября 2024 06:08
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В Тверской и Московской областях РФ после атаки беспилотников горят ГРЭС Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Тверской области РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Конаковской конденсационной электростанции (ГРЄС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и telegram-каналы.

Местные российские власти традиционно отчитываются о сбитии дронов, ничего не сообщая о попаданиях или их последствиях. Так, по словам губернатора Тверской области, силы ПВО якобы сбили пять БПЛА.

Тем временем жители области публикуют фото и видео сильного пожара на Конаковской ГРЭС. По словам очевидцев пожар начался после атаки беспилотников.

Также после удара дронами горит Каширская ГРЭС в Московской области.

Обновлено в 06:45. Astra пишет о двух пожарах после атаки БПЛА в Тверской области — атакованы ГРЭС и находящаяся в нескольких километрах от нее газораспределительная сеть. Об этом свидетельствуют видео местных жителей.

Так, после атаки БПЛА в Конаково Тверской области пожар возник у местной ГРЭС и у газораспределительной сети (ГРС) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Также в ночь на 1 сентября дроны атаковали Москву. По словам мэра города Собянина, силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на столицу.

28 августа был нанесен удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области. На НПЗ вспыхнул сильный пожар.

Удары по территории РФ дальнобойным западным оружием

На этой неделе глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят встречи с представителями администрации Джо Байдена , стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ. Пентагон тоже не прокомментировал этот вопрос .

Вчера, 31 августа, Умеров заявил, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор рассматривает его запрос о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов в глубину территории России.

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