В Тверской и Московской областях РФ после атаки беспилотников горят ГРЭС
В Тверской области РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Конаковской конденсационной электростанции (ГРЄС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и telegram-каналы.
Местные российские власти традиционно отчитываются о сбитии дронов, ничего не сообщая о попаданиях или их последствиях. Так, по словам губернатора Тверской области, силы ПВО якобы сбили пять БПЛА.
Тем временем жители области публикуют фото и видео сильного пожара на Конаковской ГРЭС. По словам очевидцев пожар начался после атаки беспилотников.
Также после удара дронами горит Каширская ГРЭС в Московской области.
Обновлено в 06:45. Astra пишет о двух пожарах после атаки БПЛА в Тверской области — атакованы ГРЭС и находящаяся в нескольких километрах от нее газораспределительная сеть. Об этом свидетельствуют видео местных жителей.
Так, после атаки БПЛА в Конаково Тверской области пожар возник у местной ГРЭС и у газораспределительной сети (ГРС) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".
Также в ночь на 1 сентября дроны атаковали Москву. По словам мэра города Собянина, силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на столицу.
28 августа был нанесен удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области. На НПЗ вспыхнул сильный пожар.
Удары по территории РФ дальнобойным западным оружием
На этой неделе глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят встречи с представителями администрации Джо Байдена , стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.
Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ. Пентагон тоже не прокомментировал этот вопрос .
Вчера, 31 августа, Умеров заявил, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор рассматривает его запрос о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов в глубину территории России.
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