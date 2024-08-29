Визит Ермака и Умерова в США: будут просить разрешение бить по РФ дальнобойными ракетами, - CNN

На этой неделе Андрей Ермак, глава Офиса президента и министр обороны Украины Рустем Умеров, проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил украинский депутат CNN на условиях анонимности, украинская сторона подготовит список стратегических целей на территории России, которые необходимо атаковать для изменения хода войны в пользу Украины.

В частности, отмечается, что министр обороны Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в пятницу. Однако с кем именно встретится Андрей Ермак, пока неизвестно.

Также издание напомнило, что ранее Украина уже успешно использовала дальнобойное американское оружие, в том числе тактические ракетные системы ATACMS для уничтожения российской ПВО в оккупированном Крыму. Тогда США это одобрили, однако сегодня в Белом доме опасаются "эскалации".

"Мы считаем удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы... И то и другое - российская территория, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", - пояснил украинский депутат изданию.

Отмечается, что украинские должностные лица надеются на понимание США аргументов Украины.

Применение дальнобойных ракет США по территории РФ

Напомним, ранее США уже разрешали Украине использовать американское оружие для ударов по российским подразделениям, а также военным объектам россиян.

Таким образом, было предоставлено разрешение бить по военным объектам американским оружием, если они находятся в глубине на оккупированных РФ украинских территориях.