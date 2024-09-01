ua en ru
Вс, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сообщают об атаке беспилотников на Москву

Воскресенье 01 сентября 2024 01:49
UA EN RU
Россияне сообщают об атаке беспилотников на Москву Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мэр Москвы Собянин заявил, что российскую столицу якобы атаковал беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Собянин убеждает, что российские силы ПВО сбили дрон в районе Подольска.

Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.

Обновлено в 02:43. Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Разрушений и пострадавших, по словам чиновника, нет.

Напомним, в российском городе Белгород вечером 30 августа сообщали о взрывах .

Удары по территории РФ дальнобойным западным оружием

На этой неделе глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят встречи с представителями администрации Джо Байдена , стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ. Пентагон тоже не прокомментировал этот вопрос .

Вчера, 31 августа, Умеров заявил, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор рассматривает его запрос о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов в глубину территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Война России против Украины
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России