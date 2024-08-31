Пентагон умолчал о разрешении на удары по РФ после встречи Остина с Умеровым
Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.
Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и сказал, что США "будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя".
"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", - сказал Остин.
Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.
"Они продолжают отражать штурм [Кремля] и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.
В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".
Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.
Как сообщала CNN, на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.
Умеров по результатам встречи с Остином тоже ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.