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Пентагон умолчал о разрешении на удары по РФ после встречи Остина с Умеровым

Суббота 31 августа 2024 00:47
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Пентагон умолчал о разрешении на удары по РФ после встречи Остина с Умеровым Фото: министр обороны США Ллойд Остин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и сказал, что США "будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя".

"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", - сказал Остин.

Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

"Они продолжают отражать штурм [Кремля] и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".

Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Как сообщала CNN, на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Умеров по результатам встречи с Остином тоже ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ.

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Война России против Украины Пентагон Рустем Умеров
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