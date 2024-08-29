Спутник подтвердил распространение огня на нефтебазе "Атлас" после удара (фото)

Появились спутниковые снимки нефтебазы "Атлас" в Ростовской области после удара 28 августа. Они подтверждают распространение пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Новый снимок, который был сделан 28 августа, но спустя несколько часов после предыдущего, позволяет увидеть, что еще в этот день огонь распространился на третий резервуар с топливом.

Как уточняет издание, видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что в четверг, 29 августа, нефтебаза продолжает гореть.

Местные Telrgram-каналы пишут, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего топлива.

Уже вторая атака на нефтебазу

Комбинат "Атлас" Росрезерва в Каменском районе Ростовской области подвергается атаке дронов уже второй раз. До этого дрон атаковал "Атлас" в Ростовской области 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить.