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У Тверській і Московській областях РФ після атаки безпілотників горять ДРЕС

Неділя 01 вересня 2024 06:08
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У Тверській і Московській областях РФ після атаки безпілотників горять ДРЕС Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Тверській області РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Конаківській конденсаційній електростанції (ГРЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та telegram-канали.

Місцева російська влада традиційно звітує про збиття дронів, нічого не повідомляючи про влучання або їх наслідки. Так, за словами губернатора Тверської області, сили ППО нібито збили п'ять БПЛА.

Тим часом мешканці області публікують фото та відео сильної пожежі на Конаківській ДРЕС. За словами очевидців, пожежа почалася після атаки безпілотників.

Також у Московській області після удару дронами горить Каширська ДРЕС.

Також у ніч на 1 вересня дрони атакували Москву. За словами мера міста Собяніна, сили ППО збили 4 безпілотники, які летіли на столицю.

28 серпня було завдано удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області. На НПЗ спалахнула сильна пожежа.

Удари по території РФ дальнобійною західною зброєю

Цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умеров проводять зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена, прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Умєров за результатами зустрічі з Остіном нічого не повідомив по темі дозволу на удари по РФ. Пентагон теж не прокоментував це питання.

Вчора, 31 серпня, Умеров заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглибину території Росії.

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