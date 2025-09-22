Туск сделал новое заявление о боевых "Шахедах" над Польшей

"Пока не было оснований утверждать, что какая-то из этих находок (обломков дронов после налета 10 сентября - ред.) могла представлять угрозу. Ни один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши, не был вооружен", - заявил Туск.

Кроме этого он заявил о распространенности гражданских дронов в Польше.

"В течение последних дней уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что эти объекты не имеют отношения к дроновой агрессии", - сказал он.

Российские дроны в Польше

Стоит напомнить, что в ночь с 9 на 10 сентября Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. Однако на этот раз российские дроны нарушили польское воздушное пространство - они были сбиты польскими и союзными самолетами.

Известно, что в Люблинском воеводстве во время сбивания дронов повреждения получил частный дом. Польские СМИ писали о том, в него могла попасть ракета с истребителя F-16, запущенная по дрону.