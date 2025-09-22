Туск зробив нову заяву про бойові "Шахеди" над Польщею: жодного випадку

"Поки що не було підстав стверджувати, що якась із цих знахідок (уламків дронів після нальоту 10 вересня - ред.) могла становити загрозу. Жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний", - заявив Туск.

Окрім цього він заявив про поширеність цивільних дронів в Польщі.

"Протягом останніх днів вже було два випадки, коли на землі знаходили літальні апарати, і виявлялося, що ці об’єкти не мають відношення до дронової агресії", - сказав він.

Російські дрони у Польщі

Варто нагадати, що у ніч з 9 на 10 вересня Росія завдала масованої атаки по території України. Однак цього разу російські дрони порушили польський повітряний простір - вони були збиті польськими та союзними літаками.

Наразі відомо, що у Люблінському воєводстві під час збиття дронів пошкоджень зазнав приватний будинок. Польські ЗМІ писали про те, у нього могла влучити ракета з винищувача F-16, запущена по дрону.