Туск сделал новое заявление о боевых "Шахедах" над Польшей

В Польше пока не зафиксировано ни одного случая падения дрона с боевой частью.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

"Пока не было оснований утверждать, что какая-то из этих находок (обломков дронов после налета 10 сентября - ред.) могла представлять угрозу. Ни один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши, не был вооружен", - заявил Туск.

Кроме этого он заявил о распространенности гражданских дронов в Польше.

"В течение последних дней уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что эти объекты не имеют отношения к дроновой агрессии", - сказал он.

"Muszę mieć stuprocentową pewność, że wszyscy sojusznicy będą traktowali to dokładnie w taki sam sposób jak my"



Premier @donaldtusk komentuje wypowiedź @prezidentpavel o zestrzeliwaniu rosyjskich myśliwców pic.twitter.com/bGw5Lx5CYo - tvp.info (@tvp_info) September 22, 2025

Российские дроны в Польше

Стоит напомнить, что в ночь с 9 на 10 сентября Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. Однако на этот раз российские дроны нарушили польское воздушное пространство - они были сбиты польскими и союзными самолетами.

Известно, что в Люблинском воеводстве во время сбивания дронов повреждения получил частный дом. Польские СМИ писали о том, в него могла попасть ракета с истребителя F-16, запущенная по дрону.