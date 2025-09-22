ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Туск зробив нову заяву про бойові "Шахеди" над Польщею: жодного випадку

Понеділок 22 вересня 2025 14:22
UA EN RU
Туск зробив нову заяву про бойові "Шахеди" над Польщею: жодного випадку Фото: Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Польщі наразі не зафіксовано жодного випадку падіння дрона із бойовою частиною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на на прес-конференції, яку транслював телеканал TVP Info.

"Поки що не було підстав стверджувати, що якась із цих знахідок (уламків дронів після нальоту 10 вересня - ред.) могла становити загрозу. Жоден з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, не був озброєний", - заявив Туск.

Окрім цього він заявив про поширеність цивільних дронів в Польщі.

"Протягом останніх днів вже було два випадки, коли на землі знаходили літальні апарати, і виявлялося, що ці об’єкти не мають відношення до дронової агресії", - сказав він.

Російські дрони у Польщі

Варто нагадати, що у ніч з 9 на 10 вересня Росія завдала масованої атаки по території України. Однак цього разу російські дрони порушили польський повітряний простір - вони були збиті польськими та союзними літаками.

Наразі відомо, що у Люблінському воєводстві під час збиття дронів пошкоджень зазнав приватний будинок. Польські ЗМІ писали про те, у нього могла влучити ракета з винищувача F-16, запущена по дрону.

Також повідомлялось, що дрони, які не були збиті, ймовірно впали через закінчення. У прикордонних з Україною районах виявили уламки 16 апаратів.

Раніше ж Туск заявляв, що загалом було зафіксовано 19 безпілотників. Для їхнього перехоплення піднімали винищувачі, однак вдалося знищити лише чотири цілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Атака дронів
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"