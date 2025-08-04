Память о жертвах. Украина и Польша начали совместные эксгумационные работы во Львове
На территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начались совместные поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Работы начались 4 августа и продлятся ориентировочно до 30 числа этого месяца.
Экспедиция направлена на перезахоронение останков солдат Войска Польского, погибших в 1939 году во время обороны Львова от немецких войск.
Воины были представителями разных национальностей, что подчеркивает многонациональный состав защитников города.
Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Андрей Наджос подчеркнул, что проведение работ стало возможным благодаря тесному двустороннему сотрудничеству между Украиной и Польшей.
"Память о жертвах Второй мировой войны - это не только о прошлом, это о наших сегодняшних ценностях: достоинстве, взаимном уважении, способности к диалогу", - подчеркнул Наджос.
По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгения Бойко, бывшее кладбище на Збоищах существовало до 1960-х годов и окончательно было ликвидировано в 1987 году.
В 1990-х на его месте установили символический деревянный крест с надписью на польском языке.
Поисковые и эксгумационные работы проводятся в рамках широкого двустороннего сотрудничества, направленного на осмысление общей истории и сохранение памяти о погибших.
Эксгумация жертв
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине 24 апреля начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.
Это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.
4 мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.