ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Память о жертвах. Украина и Польша начали совместные эксгумационные работы во Львове

Понедельник 04 августа 2025 14:37
UA EN RU
Память о жертвах. Украина и Польша начали совместные эксгумационные работы во Львове Фото: Поиски останков воинов Войска Польского начались на Збоищах во Львове (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начались совместные поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Работы начались 4 августа и продлятся ориентировочно до 30 числа этого месяца.

Экспедиция направлена на перезахоронение останков солдат Войска Польского, погибших в 1939 году во время обороны Львова от немецких войск.

Воины были представителями разных национальностей, что подчеркивает многонациональный состав защитников города.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Андрей Наджос подчеркнул, что проведение работ стало возможным благодаря тесному двустороннему сотрудничеству между Украиной и Польшей.

Фото: Поиски останков воинов Войска Польского начались на Збоищах во Львове (mcsc.gov.ua)

"Память о жертвах Второй мировой войны - это не только о прошлом, это о наших сегодняшних ценностях: достоинстве, взаимном уважении, способности к диалогу", - подчеркнул Наджос.

По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгения Бойко, бывшее кладбище на Збоищах существовало до 1960-х годов и окончательно было ликвидировано в 1987 году.

В 1990-х на его месте установили символический деревянный крест с надписью на польском языке.

Поисковые и эксгумационные работы проводятся в рамках широкого двустороннего сотрудничества, направленного на осмысление общей истории и сохранение памяти о погибших.

Эксгумация жертв

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине 24 апреля начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.

Это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.

4 мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому