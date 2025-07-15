Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США

Что означают на практике такие заявления хозяина Белого дома и какие преимущества они могут дать Украине - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Для чего Трамп заявил о вторичных тарифах и на кого они повлияют?

Какое оружие Украина может получить от США и кто за него заплатит?

Как может Путин ответить на ультиматум Трампа?

В переговорах об окончании российско-украинской войны появился намек на сдвиг с мертвой точки. Президент США Дональд Трамп перешел от пустых заявлений о недовольстве Путиным к постепенному давлению на Россию. Хотя это давление до сих пор не вышло в практическую плоскость, угрозы Трампа теперь стали четкими и с конкретными дедлайнами.

В Овальном кабинете президент США заявил: если Россия и Украина не достигнут соглашения в течение 50 дней - до конца августовских каникул, Штаты введут вторичные тарифы против РФ.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100%, - сказал он во время общения и во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте.

В то же время Трамп выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

На этот раз президент США угрожает вторичными тарифами не только Путину, но и его союзникам и партнерам. Прежде всего, это Индия и Китай, которую покупают российские энергоресурсы, сказал РБК-Украина исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. В случае если вторичные тарифы будут введены, это будет означать подорожание индийских и китайских товаров, которые ввозятся в США на 100%. Соответственно, они будут проигрывать конкуренцию товарам из других стран на американском рынке.

В этой ситуации также ключевым будет присоединение европейских стран к инициативе Трампа.

"Если Европа присоединится к этому ультиматуму и, мол, мы тоже введем такие тарифы, то у Китая и Индии просто не будет другого выбора, как начать жестко давить на Россию по прекращению огня. Поскольку эти страны действительно очень сильно пострадают и они не могут заменить сразу и американский, и европейский рынки для себя", - сказал изданию Леонов.

Patriot и не только

Вторая часть заявления Трампа касается предоставления Украине оружия. Президент США подтвердил, что готовится отправка 17 систем ПВО Patriot в Украину. Часть из них, по словам Трампа, прибудет уже через несколько дней.

Президент США и ранее анонсировал предоставление Украине дополнительных систем Patriot. Однако он не объяснял, что именно имеет в виду - новые батареи или просто ракеты к уже имеющимся.

Вместе с тем, Украина получит не только оружие для обороны. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил. Однако накануне издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что план Трампа, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву. Впоследствии портал Military Watch Magazine сообщил, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет JASSM.

Это высокоточные крылатые ракеты с большим радиусом действия, предназначенные для уничтожения укрепленных наземных объектов без необходимости вхождения в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны. Они, в частности, запускаются с истребителей, таких как F-16, и способны точно поражать цели на расстоянии до 370 км в базовой версии и более 900 км в модификации JASSM-ER.

Представители США, Украины и европейских стран рассчитывают, что это оружие может изменить ход войны и повлиять на решение Путина о возможности прекращения боевых действий, сообщает Axios.

Среди прочего, американское оружие остается ключевым в контексте сдерживания российского наступления на большинстве участков фронта.

"Поставка оружия Украине может нивелировать эти желания и планы Путина, которые он строит в отношении Украины в течение этого лета", - подчеркнул Леонов.

Принципиальное отличие от предыдущих поставок заключается в том, что оружие будут покупать для Киева страны-члены НАТО.

"Мы заключили соглашение, по которому мы будем отправлять им оружие, и они (НАТО - ред.) будут за него платить. Соединенные Штаты не будут вносить никаких платежей. Мы ничего не покупаем, но мы будем производить это, и они будут платить за это", - отметил Трамп.

Президент США сможет подать это своим избирателям как "хорошую сделку". С другой стороны, европейские члены НАТО имеют возможность записать помощь Украине в собственные оборонные расходы, и таким образом приблизиться к выполнению показателя в 5% от ВВП на оборону - что было ключевым для США на последнем саммите НАТО.

Наконец-то прорыв?

"Это действительно огромный прорыв, потому что еще месяц-полтора назад Дональд Трамп вообще отказывался предоставлять Украине любое оружие и все поставки, даже которые то прекращались, то возобновлялись, касались только того, что Украине обещал и планировал передать Джо Байден. Поэтому сейчас это фактически новый этап в политике этой администрации Белого Дома", - сказал изданию Леонов.

Еще больше инструментов Трампу для давления на Россию могут дать конгрессмены. В дипломатических кругах Европы и Украины большие надежды возлагают на санкционный законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя, который имеет потенциал сильно ударить по российской экономике.

Однако расслабляться не стоит. От России, вероятно, следует ждать новых попыток задурить голову Трампу, как уже случалось несколько раз.

"Интересно, каким образом россияне попытаются эту ситуацию немного отыграть. И пойдет ли Трамп навстречу, или будет дожимать свою линию", - резюмировал Леонов.

Но даже такие половинчатые заявления от хозяина Белого дома точно помогут Украине хотя бы в краткосрочной перспективе.