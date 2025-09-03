Польша подняла в воздух авиацию из-за российского обстрела Украины
Республика Польша в ночь на 3 сентября подняла в воздух авиацию из-за массированного обстрела Украины российскими захватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства из-за ударов России по объектам, расположенным на территории Украины в ночь со 2 на 3 сентября 2025 года, Оперативное командование ВС Республики Польша запустило все необходимые процедуры.
В нашем воздушном пространстве интенсивно действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.
"Эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне риска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Оперативное командование мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
Напомним, с вечера 2 сентября российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами.
После 04:00 враг запустил по Украине крылатые ракеты со стратегической авиации и кораблей в Черном море.
