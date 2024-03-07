Туск о протестах фермеров: хотим помочь Украине, но нужно защитить свой рынок

проходящем в Бухаресте конгрессе Европейской народной партии. Там он обсудит проблемы фермеров.

Он обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому и намекнул на его "пассивность" по решению проблемы с протестами фермеров.

"Я постоянно на связи с Брюсселем. Очень хотелось бы, чтобы эту работу никто не портил, потому что мы уже близки к финишу. Вот мое искреннее обращение, особенно к комиссару Войцеховскому, который в течение этих долгих месяцев был достаточно пассивным, чтобы не сказать, что он нанес вред этому делу. Было бы хорошо, чтобы он ничего не портил ни на одном этапе, особенно сейчас, когда мы, возможно, завершаем эти работы", - сказал Туск.

Польский премьер добавил, что в субботу встретятся с фермерами, и надеется, что объявит "нечто серьезное".

Туск также заявил, что в Бухаресте поднимет вопрос

Напомним, в среду, 6 марта, польские фермеры устроили многотысячную акцию протеста в центре Варшавы. Они жгли шины возле офиса Туска и Сейма.

В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами. В ответ на агрессивные действия правоохранители применили газ.

Из-за протеста 13 польских полицейских пострадали, а власти Польши раскритиковали агрессивные действия протестующих.

Добавим, что вчера Януш Войцеховский анонсировал новые законодательные предложения для удовлетворения потребностей протестующих фермеров в странах ЕС. Позже в Еврокомиссии открестились от этого заявления комиссара.