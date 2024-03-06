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В Варшаве фермеры устроили протест, жгут шины под офисом Туска (видео)

Варшава, Среда 06 марта 2024 14:07
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В Варшаве фермеры устроили протест, жгут шины под офисом Туска (видео) Фото: в Варшаве польские фермеры устроили протест (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве в среду, 6 марта. Протестующие жгут шины под офисом премьер-министра Польши Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News и Onet.

Как пишут польские СМИ, к акции протеста присоединились тысячи человек. Организаторы демонстрации ожидают, что количество протестующих будет до 100 тысяч.

Участники акции хотели проехать в центр польской столицы на тракторах, но в окрестностях города установили барьеры. Хотя нескольким тракторам все же удалось проехать в центр Варшавы.

Из-за протеста в Варшаве ограничено движение авто, некоторые дороги перекрыты.

Фермеры протестуют под офисом премьера Туска. Они жгут шины, также протестующие сожгли гроб, символизирующий польское сельское хозяйство.

Фото: в Варшаве на протесте сожгли гроб (Getty Images)

Участники акции протеста выступают против "зеленого курса" Европейской комиссии и "неконтролируемого" импорта агропродукции.

Добавим, что на протесте уже произошли стычки с полицией. Польские СМИ сообщают, что на демонстрации были замечены антиукраинские плакаты.

Блокада границы в Польше

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Ранее правительство Польши решило внести пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это, как уже отмечалось, позволит убрать преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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