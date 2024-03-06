В Варшаве фермеры устроили протест, жгут шины под офисом Туска (видео)

Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве в среду, 6 марта. Протестующие жгут шины под офисом премьер-министра Польши Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News и Onet.

Как пишут польские СМИ, к акции протеста присоединились тысячи человек. Организаторы демонстрации ожидают, что количество протестующих будет до 100 тысяч.

"Boru włodarze" protestują przed Sejmem. Wkrótce dołączy к ним #ProtestRolnikow , który zmierza sprzed budynku KPRM. @OnetWiadomosci pic.twitter.com/pE9b8650Sq — Monika Waluś (@MW_reporterka) March 6, 2024

Участники акции хотели проехать в центр польской столицы на тракторах, но в окрестностях города установили барьеры. Хотя нескольким тракторам все же удалось проехать в центр Варшавы.

Из-за протеста в Варшаве ограничено движение авто, некоторые дороги перекрыты.

Фермеры протестуют под офисом премьера Туска. Они жгут шины, также протестующие сожгли гроб, символизирующий польское сельское хозяйство.

Фото: в Варшаве на протесте сожгли гроб (Getty Images)

Участники акции протеста выступают против "зеленого курса" Европейской комиссии и "неконтролируемого" импорта агропродукции.

Добавим, что на протесте уже произошли стычки с полицией. Польские СМИ сообщают, что на демонстрации были замечены антиукраинские плакаты.

Myśliwi dostarczyli taczki из obornikiem pod sejmowe barierki. Wbili w nie flag Unii Europejskiej. Полица нагрюва całe zajście. @OnetWiadomosci #ProtestRolnikow pic.twitter.com/KH8ig5lhFE — Monika Waluś (@MW_reporterka) 6 марта, 2024

Блокада границы в Польше

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Ранее правительство Польши решило внести пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это, как уже отмечалось, позволит убрать преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.