Туск назначит уполномоченного по восстановлению Украины

По его словам, уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины будет назначен депутат Сейма Павел Коваль. Он возглавляет комитет по иностранным делам.

"В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим активно участвовать не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", - сказал Туск.

Напомним, Туск прибыл сегодня с визитом в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробно о его визите можно прочесть в материале РБК-Украина.

Восстановление Украины

Украине помогает большое количество стран в восстановлении после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В частности, в сентябре прошлого года президент США Джо Байден назначил нового специального представителя США по экономическому восстановлению Украины. Им стала Пенни Прицкер.

А Финляндия 21 декабря 2023 представила первую часть национального плана по участию страны в реконструкции и послевоенном восстановлении Украины.

Также Литва, Швеция и Канада решили создать "Группу общих интересов для Украины". Она приступит к поддержке восстановления украинской транспортной отрасли.

А вот Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

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