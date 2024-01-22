Туск призначить уповноваженого з відновлення України

За його словами, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде призначено депутата Сейму Павела Коваля. Він очолює комітет у закордонних справах.

"До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", - сказав Туск.

Нагадаємо, Туск прибув сьогодні з візитом до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Детально про його візит можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Відновлення України

Україні допомагає велика кількість країн у відновленні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Зокрема у вересні минулого року президент США Джо Байден призначив нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Ним стала Пенні Пріцкер.

А Фінляндія 21 грудня 2023 року представила першу частину національного плану щодо участі країни в реконструкції та повоєнній відбудові України.

Також Литва, Швеція та Канада вирішили створити "Групу спільних інтересів для України". Вона візьметься за підтримку відновлення української транспортної галузі.

А ось Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

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