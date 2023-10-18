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Украина договорилась с Румынией о наращивании оборонных возможностей, - Шмыгаль

Среда 18 октября 2023 16:09
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Украина договорилась с Румынией о наращивании оборонных возможностей, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном заседании правительств Украины и Румынии в Киеве (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Владимир Костырин

Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, подразумевающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Такие договоренности были заключены после проведения совместного заседания правительств Украины и Румынии, что состоялось сегодня, 18 октября, в Киеве.

Шмыгаль рассказал, что меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был согласован между Министерством стратегической промышленности Украины и Министерством экономики Румынии.

"Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - пояснил премьер.

О чем еще договорились с Румынией

Всего по итогам совместного заседания правительств двух стран было заключено семь документов. Кроме вышеназванного Меморандума, среди них также:

  • Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тису между н.п. Белая Церковь и Сигету Мармацией.

Там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска, отметил Шмыгаль.

  • Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.

"Планируем комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения", - отметил премьер.

  • Межправительственный Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц.

Как объяснил глава Кабмина, это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

  • Декларацию о намерениях между украинскими и румынскими Министерствами здравоохранения.

Речь идет о противодействии вызовам войны и "горизонтальном" сотрудничестве между учреждениями здравоохранения, объяснил украинский премьер.

  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии.

"Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов", - рассказал Шмыгаль.

Совместное заседание правительств Украины и Румынии в Киеве 18 октября (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Ранее сообщалось, что 10 октября в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию была подписана двусторонняя декларация между странами.

Также Зеленский в Бухаресте обсудил с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

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