Украина договорилась с Румынией о наращивании оборонных возможностей, - Шмыгаль

Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, подразумевающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Такие договоренности были заключены после проведения совместного заседания правительств Украины и Румынии, что состоялось сегодня, 18 октября, в Киеве.

Шмыгаль рассказал, что меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был согласован между Министерством стратегической промышленности Украины и Министерством экономики Румынии.

"Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - пояснил премьер.

О чем еще договорились с Румынией

Всего по итогам совместного заседания правительств двух стран было заключено семь документов. Кроме вышеназванного Меморандума, среди них также:

Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тису между н.п. Белая Церковь и Сигету Мармацией.

Там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска, отметил Шмыгаль.

Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.

"Планируем комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения", - отметил премьер.

Межправительственный Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц.

Как объяснил глава Кабмина, это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

Декларацию о намерениях между украинскими и румынскими Министерствами здравоохранения.

Речь идет о противодействии вызовам войны и "горизонтальном" сотрудничестве между учреждениями здравоохранения, объяснил украинский премьер.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии.

"Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов", - рассказал Шмыгаль.

Совместное заседание правительств Украины и Румынии в Киеве 18 октября (фото: t.me/Denys_Smyhal)