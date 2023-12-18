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Литва, Швеция и Канада создали группу для восстановления транспортной отрасли Украины

Понедельник 18 декабря 2023 17:04
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Литва, Швеция и Канада создали группу для восстановления транспортной отрасли Украины Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков с коллегами из Канады, Швеции и Литвы (facebook.com/serhiy.derkach)
Автор: Иван Носальский

Литва, Швеция и Канада решили создать "Группу общих интересов для Украины". Она займется поддержкой восстановления украинской транспортной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.

По словам Деркача, Киев посетили министр транспорта Литвы Мариус Скудоис, министр инфраструктуры Швеции Андреас Карлсон и генеральный секретарь Международного транспортного форума Янг Те Ким.

"Повод - создание "Группы общих интересов для Украины" (CIG4U). Это инициатива трех стран: Литвы, Швеции и Канады в рамках Международного транспортного форума. Цель работы группы - поддержка восстановления транспортной отрасли и развитие логистических путей", - уточнил замминистра.

Главными направлениями работы группы станут:

  • координация поддержки материальных нужд, связанных с транспортом;
  • аналитическая поддержка восстановления транспортного сообщения.

Чиновник рассказал, что первые проекты будут направлены на развитие автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок Украины.

Что предшествовало

Напомним, в начале ноября польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Они не пропускали грузовики через КПП. Аналогичные забастовки начались в Венгрии и Словакии.

Это повлияло на украинский экспорт, поскольку из-за блокады границы на пунктах пропуска пропускали только по 2-3 грузовика в час.

Сегодня, 18 декабря, польские перевозчики возобновили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

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