Туск анонсировал первые военные учения "Коалиции желающих" по Украине

Осенью 2026 года на территории Польши пройдут первые военные учения "Коалиции желающих" для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Туска, осенью Польша проведет военные учения с французскими и британскими войсками.

Цель уже известна - подготовка к обеспечению гарантий безопасности Украины и региона после достижения мирного соглашения с Россией или прекращения огня.

"Это будут учения, которые подготовят всю Коалицию (желающих - ред.), которая собралась в Париже, к реальным гарантиям безопасности для Украины, а также для региона", - пояснил Туск.

Он также озвучил предположение, что быстрое достижение мира в Украине сейчас маловероятно. Польский премьер склоняется к мнению, что Россия будет продолжать войну по меньшей мере до зимы.

По словам Туска, он обсудил ситуацию с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас кажется маловероятным, что в ближайшее время достигнут прекращение огня или мирного соглашения, учитывая жесткую позицию России и Путина", - заявил глава правительства Польши.