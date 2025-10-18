Туск назвал "один понятный вывод" после встречи Зеленского и Трампа: что сказал

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о важности солидарности Европы с Украиной против агрессии РФ. К такому выводу он пришел после вчерашней встречи лидеров США и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х.

"После вчерашних переговоров президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало абсолютно ясно: солидарность Европы с Украиной против российской агрессии сегодня важна как никогда", - написал Туск.

Встреча Трампа и Зеленского и ее итоги

Напомним, в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп и и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме, которая длилась более двух часов.

По ее итогам Зеленский отказался делиться деталями по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk, но отметил, что эту тему никто не отменял. Глава украинского государства подчеркнул, что Трамп должен понимать, что Украине тоже нужно это оружие.

При этом он отметил, что пока есть договоренность не обсуждать это публично, так как США не хотят эскалации.

Однако в СМИ была информация, что Трамп отказал Украине в передаче Tomahawk, по крайней мере пока что. Президент США нацелен на дипломатию и считает, что шаг с ракетами сыграет в иную сторону.

Стоит отметить, что после переговоров Трамп написал пост, в котором призвал Украину и РФ остановится на нынешней линии фронта. Президент Зеленский поддержал эту идею.

Также известно, что после этих переговоров у Зеленского был разговор с европейскими лидерами. В частности, он рассказал им, о чем говорил с Трампом.

По данным Axios, премьер-министр Британии Кир Стармер предложил в ходе этой беседы поработать с США над мирной сделкой для Украины, которая будет сделана по аналогии мирного плана Трампа для Сектора Газа.