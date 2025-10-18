ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Газа 2.0? Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины, - Axios

Вашингтон, Суббота 18 октября 2025 04:05
UA EN RU
Газа 2.0? Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины, - Axios Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания предлагает разработать вместе с США мирный план для Украины по аналогии с мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отметили источники издания, во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил вместе с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины по аналогии с 20-пунктным планом Трампа по Сектору Газа.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран в течение выходных.

Встреча Трампа и Зеленского

17 октября в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

После встречи с американским лидером, Трамп провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров.

По итогам встречи, Трамп заявил о необходимости завершить войну по линии фронта, где бы она не проходила.

Источники издания Axios сообщили, что встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Кир Стармер Сектор Газа
Новости
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов