Туск назвав "один зрозумілий висновок" після зустрічі Зеленського і Трампа: що сказав

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про важливість солідарності Європи з Україною проти агресії РФ. Такого висновку він дійшов після вчорашньої зустрічі лідерів США та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в соцмережі Х.

"Після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти російської агресії сьогодні важлива як ніколи", - написав Туск.

Зустріч Трампа і Зеленського та її підсумки

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський провели зустріч у Білому домі, яка тривала понад дві години.

За її підсумками Зеленський відмовився ділитися деталями щодо питання передання Україні ракет Tomahawk, але зазначив, що цю тему ніхто не скасовував. Глава української держави підкреслив, що Трамп має розуміти, що Україні теж потрібна ця зброя.

При цьому він зазначив, що поки що є домовленість не обговорювати це публічно, оскільки США не хочуть ескалації.

Однак у ЗМІ була інформація, що Трамп відмовив Україні в передачі Tomahawk, принаймні поки що. Президент США націлений на дипломатію і вважає, що крок із ракетами зіграє в інший бік.

Варто зазначити, що після переговорів Трамп написав пост, у якому закликав Україну і РФ зупиниться на нинішній лінії фронту. Президент Зеленський підтримав цю ідею.

Також відомо, що після цих переговорів у Зеленського була розмова з європейськими лідерами. Зокрема, він розповів їм, про що говорив із Трампом.

За даними Axios, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував під час цієї бесіди попрацювати зі США над мирною угодою для України, яку буде зроблено за аналогією мирного плану Трампа для Сектора Гази.