Туск: иногда в Польше у нас возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия
Польский премьер Дональд Туск заявил, что Украина сегодня борется на фронте за свободу, а Польша ее поддерживает всеми возможными способами. Он также отметил, что, несмотря на сложную общую историю, Украина и Польша являются союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Иногда в Польше у нас возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что наши настроения стали чуть менее проукраинскими. Да. Это правда. Нам надо многое объяснить друг другу относительно прошлого", - отметил он.
По словам Туска, независимость обоих государств и европейская безопасность являются общими интересами Польши и Украины. Он подчеркнул, что все знают общего врага, который угрожает ценностям.
"Кто наш враг? Кто угрожает этим ценностям? Мы все хорошо знаем. Сегодня они несут на плечах наибольшее бремя защиты от этой угрозы. Спасибо", - подчеркнул польский премьер.
Напоминаем, что Польша объявила о возобновлении производства противопехотных мин впервые за десятилетие, рассматривая этот шаг как часть более широкой оборонной стратегии.
Мероприятия реализуются в рамках программы по усилению национальной безопасности, которая предусматривает укрепление оборонительных рубежей и адаптацию военной инфраструктуры к потенциальным угрозам.
Отметим, что польская государственная оборонная группа PGZ намерена расширить экспорт военной продукции, делая ставку на образцы вооружения и техники, которые прошли практическую проверку во время боевых действий в Украине, а также на изделия двойного назначения, пользующиеся спросом среди партнеров и союзников.
Кроме того, Польша будет строить укрепления в рамках проекта "Восточный щит" не только на границе с Россией, но и на границе с Беларусью и Украиной. Это нужно для того, чтобы было безопаснее на всей длине восточной границы.