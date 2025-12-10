ua en ru
Польша хочет продавать союзникам оружие, которое прошло боевые испытания в Украине

Польша, Среда 10 декабря 2025 13:16
Польша хочет продавать союзникам оружие, которое прошло боевые испытания в Украине Фото: Адам Лешкевич (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польская государственная оборонная компания PGZ планирует активнее продавать союзникам военное снаряжение, проверенное в боях в Украине, а также продукцию двойного назначения.

Об этом заявил генеральный директор компании Адам Лешкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

По его словам, PGZ будет расширять экспорт переносных систем ПВО, артиллерийских систем, в частности гаубиц, а также технологий, которые доказали свою эффективность на украинском фронте.

Компания также рассматривает возможность выхода на частный сектор с товарами двойного назначения.

ЕС инвестирует в развитие оборонной отрасли

Усиление оборонных амбиций Польши происходит на фоне масштабного обновления европейской оборонной промышленности. После полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны резко увеличили расходы на вооружение, а Польша с 2022 года фактически удвоила оборонный бюджет - до почти 5% ВВП.

ЕС запустил оборонную программу SAFE объемом 150 млрд евро, которая финансирует совместные европейские проекты. Лешкевич подчеркнул, что это открывает для PGZ новые возможности - от обмена технологиями до производства техники в партнерстве с европейскими гигантами.

"Сотрудничество между европейскими оборонными компаниями отсутствует уже много лет. Сегодня мы ищем партнеров, чтобы чему-то научиться, или приобрести, или совместно производить продукцию на основе новых технологий", - сказал Лешкевич.

Польша усиливает позиции в европейском ВПК

PGZ объединяет 70 компаний и имеет 22 тысячи работников. Она уже сотрудничает с Thales, BAE Systems, Rheinmetall и британской Babcock над зонами боеприпасов, фрегатов и бронетехники.

Компания демонстрирует резкий рост - в прошлом году ее продажи увеличились на 36% и достигли 13,9 млрд злотых, а чистая прибыль выросла на 92% - до 1,7 млрд злотых. Лешкевич заявил, что целью PGZ является увеличение доли экспорта и продукции двойного назначения до трети общего дохода.

Напомним, ранее в Rheinmetall сообщили о строительстве в Украине совместного завода по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

