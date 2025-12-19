Туск: іноді в Польщі ми маємо відчуття, що не всі українці цінують наші зусилля

Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Україна сьогодні бореться на фронті за свободу, а Польща її підтримує всіма можливими способами. Він також зауважив, що, попри складну спільну історію, Україна і Польща є союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Іноді в Польщі ми маємо відчуття, що не всі українці цінують наші зусилля. Іноді українці відчувають, що наші настрої стали трохи менше проукраїнськими. Так. Це правда. Нам треба багато чого пояснити один одному щодо минулого", - зазначив він.

За словами Туска, незалежність обох держав і європейська безпека є спільними інтересами Польщі та України. Він підкреслив, що всі знають спільного ворога, який загрожує цінностям.

"Хто наш ворог? Хто загрожує цим цінностям? Ми всі добре знаємо. Сьогодні вони несуть на плечах найбільший тягар захисту від цієї загрози. Дякуємо", - наголосив польський прем'єр.