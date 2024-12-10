Туск допустил начало мирных переговоров по войне в Украине этой зимой

Премьер Польши во время заседания правительства рассказал, что после начала председательства Польши в ЕС, которое начнется 1 января, он "проведет ряд переговоров, которые в первую очередь касаются ситуации за восточной границей Польши".

"Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, в частности, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, за то, какой будет ситуация во время переговоров (по завершению войны между Украиной и РФ - ред.), которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - добавил Туск.

Он отметил, что уже в четверг, 12 декабря, Варшаву посетит президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы рассказать о переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Также, как уточнил премьер, он находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими странами. При этом в первые дни председательства Польши в ЕС запланирован визит в Варшаву премьера Британии Кира Стармера.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая будет не только присутствовать, но и задавать тон в принятии решений, которые должны принести нам безопасность и обеспечить польские интересы", - заявил Туск.