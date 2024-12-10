Туск допустив початок мирних переговорів щодо війни в Україні цієї зими

Прем'єр Польщі під час засідання уряду розповів, що після початку головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться 1 січня, він "проведе низку переговорів, які насамперед стосуються ситуації за східним кордоном Польщі".

"Як ви можете собі уявити, наша делегація нестиме спільну відповідальність, зокрема, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, за те, якою буде ситуація під час переговорів (щодо завершення війни між Україною та РФ - ред.), які можуть, хоч це ще під питанням, розпочатися взимку цього року", - додав Туск.

Він зазначив, що вже у четвер, 12 грудня, Варшаву відвідає президент Франції Еммануель Макрон, щоб розповісти про переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Також, як уточнив прем'єр, він перебуває у постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими країнами. При цьому у перші дні головування Польщі до ЄС заплановано візит до Варшави прем'єра Британії Кіра Стармера.

"Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка буде не тільки бути присутньою, а й задаватиме тон у прийнятті рішень, які повинні принести нам безпеку та забезпечити польські інтереси", - заявив Туск.