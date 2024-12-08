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Трамп призвал к "немедленному прекращению огня" и переговорам по войне в Украине

Вашингтон, Воскресенье 08 декабря 2024 10:17
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Трамп призвал к "немедленному прекращению огня" и переговорам по войне в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал к "немедленному прекращению огня" в Украине. Он заявил о необходимости начала переговоров по войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии и бегство диктатора. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин не был заинтересован в том, чтобы защищать власть Асада.

"Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли какой-либо интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может длиться вечно", - написал Трамп.

Избранный президент США утверждает, что президент Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения по прекращению войны.

Трамп призвал к "немедленному прекращению огня" и переговорам между Украиной и РФ.

"Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и намного хуже. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь", - подчеркнул он.

Встреча Зеленского и Трампа

В субботу, 7 декабря, в Париже состоялось торжественное открытие Собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. На это событие во Францию прибыли Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

В Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Позже президент Украины заявил, что встреча была "хорошей и продуктивной", а мир через силу возможен.

Как рассказал Зеленский, на встрече с Трампом они говорили о том, как поддержать Украину. При этом глава государства подчеркнул, что любые договоренности без Украины невозможны.

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