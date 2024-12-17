Туск допустил передачу Украине "определенной техники", которую она ожидает
Польша может завершить подготовку к передаче Украине "определенной техники", которую запросил Киев. Но для этого есть условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Польши Дональда Туска на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, во время переговоров с Зеленским обсуждалась возможность военной помощи Украине от Польши, но для этого необходимо “быстрое решение партнеров по НАТО”.
"Возможно, мы сможем завершить нашу подготовку для передачи Украине определенной техники, которую Украина ожидает. Но нам необходимо завершить определенные действия со стороны некоторых союзников по НАТО", - рассказал премьер.
По словам Туска, он надеется, что вскоре Польша сможет объявить о таком решении поддержать Украину.
МиГ-29 для Украины
Стоит заметить, что Туск не уточнил, о какой именно технике идет речь. Но, возможно, он имел в виду поставки Украине истребителей МиГ-29.
Еще летом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине очень нужны польские МиГи.
В конце октября глава государства рассказал, что Украина договорилась с НАТО об отправке в Польшу самолетов Альянса. Но Варшава все еще не решилась передать украинским защитникам свои МиГ-29.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда отметил, что Польша могла бы обсудить передачу Украине МиГов, но для этого необходимо, чтобы страны НАТО передислоцировали свои самолеты на польские авиабазы.
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