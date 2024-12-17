Туск допустил передачу Украине "определенной техники", которую она ожидает

Польша может завершить подготовку к передаче Украине "определенной техники", которую запросил Киев. Но для этого есть условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Польши Дональда Туска на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, во время переговоров с Зеленским обсуждалась возможность военной помощи Украине от Польши, но для этого необходимо “быстрое решение партнеров по НАТО”. "Возможно, мы сможем завершить нашу подготовку для передачи Украине определенной техники, которую Украина ожидает. Но нам необходимо завершить определенные действия со стороны некоторых союзников по НАТО", - рассказал премьер. По словам Туска, он надеется, что вскоре Польша сможет объявить о таком решении поддержать Украину.