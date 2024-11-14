Дуда объяснил, при каком условии Украина могла бы получить от Польши МиГ-29

Польша могла бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Однако НАТО должно передислоцировать самолеты на польские авиабазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, которого цитирует Polsat News.