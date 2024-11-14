Дуда объяснил, при каком условии Украина могла бы получить от Польши МиГ-29
Польша могла бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Однако НАТО должно передислоцировать самолеты на польские авиабазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, которого цитирует Polsat News.
Вопрос передачи советских самолетов МиГ-29 Дуда обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте.
Польский президент подчеркнул, что главное условие для передачи истребителей Украине - это гарантии защиты неба Польши со стороны союзников.
"У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно - наше небо должно быть защищено", - заявил он.
Дуда отметил, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку страна - транзитный хаб. По его словам, если бы не польская инфраструктура, то Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации".
Польские МиГ-29 для Украины
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с НАТО о направлении самолетов в Польшу, чтобы Варшава смогла передать свои МиГ-29. Глава государства подчеркнул, что Польша нашла другую причину не передавать советские истребители.
Глава МИД Польши ответил Зеленскому, заявив, что Варшава сделала для Украины больше, чем любые другие страны.
Перед этим в Польше заявляли, что будут чувствовать себя "незащищенными", если отдадут своих МиГ-29, поскольку самолеты являются частью противовоздушной обороны. Варшава также говорит, что сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.
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