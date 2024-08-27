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Украине очень нужны польские МиГи, - Зеленский

Киев, Вторник 27 августа 2024 15:32
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Украине очень нужны польские МиГи, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что Польша передаст свои истребители МиГ. Решения по таким поставкам пока нет.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он рассказал, что внимание Польши к обороноспособности Украины "немного уменьшилось".

"Я поднимаю один вопрос - нам нужны очень ваши МиГи, мы знаем об этих самолетах. Пока нет положительного решения", - отметил президент.

Также, по словам Зеленского, необходимо решение об уничтожении российских ракет и дронов, которые летят в сторону Польши. Для этого нужна поддержка других стран.

"Польша затрудняется быть наедине с таким решением. Надо, чтобы США поддержали это решение, тогда нам будет легче", - объяснил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, Польша является одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, она передала украинским защитникам большое количество военной помощи.

Вчера, 26 августа, президент Польши Анджей Дуда отмечал, что общая стоимость военной помощи Украине от его страны составляет около 3 млрд долларов.

Среди переданной помощи - 10 истребителей МиГ-29, а также вертолеты.

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