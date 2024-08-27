Украине очень нужны польские МиГи, - Зеленский

Украина ожидает, что Польша передаст свои истребители МиГ. Решения по таким поставкам пока нет.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина .

Он рассказал, что внимание Польши к обороноспособности Украины "немного уменьшилось".

"Я поднимаю один вопрос - нам нужны очень ваши МиГи, мы знаем об этих самолетах. Пока нет положительного решения", - отметил президент.

Также, по словам Зеленского, необходимо решение об уничтожении российских ракет и дронов, которые летят в сторону Польши. Для этого нужна поддержка других стран.

"Польша затрудняется быть наедине с таким решением. Надо, чтобы США поддержали это решение, тогда нам будет легче", - объяснил глава государства.

