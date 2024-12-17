Туск допустив передачу Україні "певної техніки", на яку вона очікує

Польща може завершити підготовку до передачі Україні "певної техніки", яку запросив Київ. Але для цього є умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Польщі Дональда Туска на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, під час переговорів із Зеленським обговорювалася можливість військової допомоги Україні від Польщі, але для цього потрібне "швидке рішення партнерів по НАТО".

"Можливо, ми зможемо завершити нашу підготовку для передачі Україні певної техніки, на яку Україна очікує. Але нам необхідно завершити певні дії з боку деяких союзників по НАТО", - розповів прем'єр.

За словами Туска, він сподівається, що незабаром Польща зможе оголосити про таке рішення підтримати Україну.