Туск допустив передачу Україні "певної техніки", на яку вона очікує
Польща може завершити підготовку до передачі Україні "певної техніки", яку запросив Київ. Але для цього є умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Польщі Дональда Туска на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, під час переговорів із Зеленським обговорювалася можливість військової допомоги Україні від Польщі, але для цього потрібне "швидке рішення партнерів по НАТО".
"Можливо, ми зможемо завершити нашу підготовку для передачі Україні певної техніки, на яку Україна очікує. Але нам необхідно завершити певні дії з боку деяких союзників по НАТО", - розповів прем'єр.
За словами Туска, він сподівається, що незабаром Польща зможе оголосити про таке рішення підтримати Україну.
МіГ-29 для України
Варто зауважити, що Туск не уточнив, про яку саме техніку йдеться. Але, можливо, він мав на увазі постачання Україні винищувачів МіГ-29.
Ще влітку президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україні дуже потрібні польські МіГи.
Наприкінці жовтня глава держави розповів, що Україна домовилася з НАТО про відправку до Польщі літаків Альянсу. Але Варшава все ще не наважилася передати українським захисникам свої МіГ-29.
Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що Польща могла б обговорити передачу Україні МіГів, але для цього необхідно, щоб країни НАТО передислокували свої літаки на польські авіабази.
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