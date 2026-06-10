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Туск дал понять, что ждет Зеленского в Польше на конференции по восстановлению Украины

02:11 10.06.2026 Ср
2 мин
Что сказал Туск о возможности встречи с Зеленским в Польше?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что несмотря на кризис в отношениях, будет ждать президента Владимира Зеленского в Гданьске на Международной конференции по восстановлению Украины. Мероприятие ожидается 25-26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции чиновника.

Туск подчеркнул, что Зеленский является соорганизатором мероприятия, поэтому польская сторона будет приветствовать всех, кто приедет.

"Поэтому я не жду здесь никакого подтверждения. Мы, совершенно очевидно, будем приветствовать в Гданьске тех, кто приедет: компании, бизнес. Это в интересах и Украины, и Польши", - сказал он.

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Премьер дал понять, что для него важно, чтобы запланированное мероприятие прошло успешно. Суть в том, что переговоры в том числе будут касается интересов Польши в восстановлении Украины.

"Посмотрим, как будет, но пока у меня нет никаких сигналов, что украинская сторона хочет как-то не учитывать это в своих планах", - отметил Туск.

Также чиновник прокомментировал инцидент, когда на днях на фоне кризиса в отношениях между странами борт Зеленского вылетел в Британию из Молдовы, а не из Польши, как это было раньше.

"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", - заявил польский премьер, добавив, что помощь Польши Украине предусматривает не только военный компонент.

Что предшествовало

Напомним, в конце мая стало известно, президент Украины Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру спецопераций "Север" почетное наименование "имени Героев УПА".

Это решение вызвало острую реакцию в Польше, в связи с чем польский президент Кароль Навроцкий допустил, что Зеленского могут лишить вышей государственной награды Польши.

После этого в МИД Украины заявили, что украинская сторона не намеревалась обидеть Польшу. Также там дали пояснение, что для украинского общества УПА в первую очередь ассоциируется с противостоянием российскому империализму и оккупации.

Туск в свою очередь призвал руководство обеих стран к прямым переговорам и не допустить подрыва солидарности между странами на фоне агрессии РФ.

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