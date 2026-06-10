Туск дав зрозуміти, що чекає на Зеленського в Польщі на конференції з відновлення України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що, незважаючи на кризу у відносинах, чекатиме на президента Володимира Зеленського в Гданську на Міжнародній конференції з відновлення України. Захід очікується 25-26 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції чиновника.
Туск наголосив, що Зеленський є співорганізатором заходу, тому польська сторона вітатиме всіх, хто приїде.
"Тому я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, абсолютно очевидно, будемо вітати в Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі", - сказав він.
Прем'єр дав зрозуміти, що для нього важливо, щоб запланований захід пройшов успішно. Суть у тому, що переговори, зокрема, стосуватимуться інтересів Польщі у відновленні України.
"Подивимося, як буде, але поки що в мене немає жодних сигналів, що українська сторона хоче якось не враховувати це у своїх планах", - зазначив Туск.
Також чиновник прокоментував інцидент, коли днями на тлі кризи у відносинах між країнами борт Зеленського вилетів до Британії з Молдови, а не з Польщі, як це було раніше.
"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", - заявив польський прем'єр, додавши, що допомога Польщі Україні передбачає не тільки військовий компонент.
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спецоперацій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".
Це рішення викликало гостру реакцію в Польщі, у зв'язку з чим польський президент Кароль Навроцький припустив, що Зеленського можуть позбавити вищої державної нагороди Польщі.
Після цього в МЗС України заявили, що українська сторона не мала наміру образити Польщу. Також там дали пояснення, що для українського суспільства УПА насамперед асоціюється з протистоянням російському імперіалізму та окупації.
Туск зі свого боку закликав керівництво обох країн до прямих переговорів і не допустити підриву солідарності між країнами на тлі агресії РФ.