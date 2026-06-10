Туск дав зрозуміти, що чекає на Зеленського в Польщі на конференції з відновлення України

Туск наголосив, що Зеленський є співорганізатором заходу, тому польська сторона вітатиме всіх, хто приїде.

"Тому я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, абсолютно очевидно, будемо вітати в Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі", - сказав він.

Прем'єр дав зрозуміти, що для нього важливо, щоб запланований захід пройшов успішно. Суть у тому, що переговори, зокрема, стосуватимуться інтересів Польщі у відновленні України.

"Подивимося, як буде, але поки що в мене немає жодних сигналів, що українська сторона хоче якось не враховувати це у своїх планах", - зазначив Туск.

Також чиновник прокоментував інцидент, коли днями на тлі кризи у відносинах між країнами борт Зеленського вилетів до Британії з Молдови, а не з Польщі, як це було раніше.

"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", - заявив польський прем'єр, додавши, що допомога Польщі Україні передбачає не тільки військовий компонент.