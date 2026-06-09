Туск дал обещание по Украине и ЕС после скандала с УПА

По словам Туска, Польша "не будет торговать поддержкой украинских амбиций" на пути к евроинтеграции Украины.

"Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, безопасными и выгодными для Польши", - подчеркнул польский премьер.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном блокировании переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС ввиду конфликта между странами из-за УПА.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру спецопераций "Север" почетное наименование "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.

Такое решение вызвало острую реакцию в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что занимает принципиальную позицию по этому вопросу и допускает возможность лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.

В то же время в МИД Украины отметили, что Киев не намеревался обидеть польскую сторону. Там объяснили, что в украинском обществе УПА прежде всего ассоциируется с борьбой против российского империализма и оккупации.