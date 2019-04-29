Туреччина і США провели навчання в Чорному морі

Ілюстративне фото (twitter.com/tcsavunma)

Есмінець ВМС США USS Ross DDG71 увійшов в акваторію Чорного моря в середині квітня

Турецькі і американські військові кораблі провели спільні навчання в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Туреччини в Twitter.

Наголошується, що есмінець 6-го флоту США USS ROSS, військові кораблі ВМС Туреччини: нафтотанкер TCG YB.KUDRET GÜNGÖR, фрегат TCG TURGUTREIS і морський патрульний літак P-235 провели навчання в Чорному морі.

ABD 6'ncı Filosuna ait USS ROSS Destroyeri ile TCG YB.KUDRET GÜNGÖR Akaryakıt Gemimiz, TCG TURGUTREIS Fırkateynimiz ve 1 P-235 Deniz Karakol Uçağımız Batı Karadeniz'de "denizde akaryakıt ikmali ve deniz eğitimleri" icra etti.#MSB #ЦК pic.twitter.com/Ot1jfGu0JN — T. C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2019

Зазначимо, есмінець ВМС США USS Ross DDG71 увійшов в акваторію Чорного моря в середині квітня.

Раніше, 5 квітня, країни НАТО і Україна почали спільні навчання в Чорному морі "Морський щит 19".

Відзначимо, в Чорному морі за станом на 1 квітня перебували кораблі НАТО: так, в морі одночасно перебували шість фрегатів 2-й Середземноморської групи НАТО (SNMG2). Підкреслювалося, що така присутність є безпрецедентним фактом. Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.

РБК-Україна також писало, що НАТО планує відправити в Чорне море підводні човни в рамках розширення своєї присутності в чорноморському регіоні.