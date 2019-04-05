НАТО та Україна розпочали спільні навчання у Чорному морі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Навчання триватимуть до 13 квітня

Країни НАТО та Україна у п'ятницю, 5 квітня, розпочали спільні навчання у Чорному морі "Морський щит 19". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місії України при НАТО у Twitter.

Зокрема, вказано, що багатонаціональні морські навчання проходитимуть із 5 по 13 квітня у Чорному морі.

"14 румунських військових кораблів та 6 військових кораблів із Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини за участю 2200 військовослужбовців виконуватимуть спільні бойові завдання у Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Чорному морі станом на 1 квітня перебували кораблі НАТО: так, у морі одночасно знаходилися шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2). Підкреслювалося, що така присутність є безпрецедентним фактом.

Як писало РБК-Україна, міністр оборони України Степан Полторак підкреслював, що перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу НАТО Україні в забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Додамо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що пакет заходів НАТО щодо стримування РФ у Чорному морі посилить захист України.