Іллюстративне фото (flickr.com nato)

НАТО будуть посилювати свою присутність і в Чорному морі

НАТО планує відправити в Чорне море підводні човни в рамках розширення своєї присутності в чорноморському регіоні. Про це заявив депутат федерального парламенту Канади Джеймс Безан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами Безана, якщо цього не зробити, президент РФ Володимир Путін намагатиметься "все більше і більше просуватися по чужій території".

"Ми також повинні посилювати свою присутність і в Чорному морі. Ми навіть говоримо про підводні човни, які зараз є в Середземному морі, але можуть "несподівано" з'явитися і в Чорному морі. Якщо у нас є домовленості і конвенції про те, що ми повинні брати участь у певних зусиллях в Чорноморському басейні, то ми будемо це робити", - зазначив Безан.

Нагадаємо, країни НАТО та Україна у п'ятницю, 5 квітня, розпочали спільні навчання у Чорному морі "Морський щит 19". Багатонаціональні морські навчання проходитимуть із 5 по 13 квітня у Чорному морі.

У Чорному морі станом на 1 квітня перебували кораблі НАТО: так, у морі одночасно знаходилися шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2). Підкреслювалося, що така присутність є безпрецедентним фактом. Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.