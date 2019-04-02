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У Чорному морі перебуває шість кораблів НАТО

Новини » Політика    02.04.2019 - 11:37
У Чорному морі перебуває шість кораблів НАТО
Фото: корабль НАТО (mil.gov.ua)

Така кількість кораблів є безпрецедентним фактом

У Чорному морі знаходяться кораблі НАТО: станом на 1 квітня 2019 року водночас шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2) перебувають у морі. Про це повідомляє головний редактор інформагентства Black Sea News Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що така присутність є безпрецедентним фактом.

"Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews.net повідомляє про безпрецедентний факт: на 1 квітня 2019 року в Чорному морі знаходяться водночас 6 фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2)", - написав Клименко.

Він зазначив, що напередодні вранці до Одеси зайшли фрегат Королівських ВМС Канади HMCS "Toronto" (FFH 333) і фрегат ВМС Іспанії ESPS "Santa Maria" (F-81). Потім до грузинського порту Поті зайшли фрегат HNLMS Evertsen (Нідерланди), фрегат TCG Yildirim (Туреччина), фрегат BGS DRAZKI (Болгарія) і фрегат ROS Regele Ferdinand (Румунія).

Слід додати, що кораблі НАТО залишаться у порту Поті до 4 квітня і разом з департаментом берегової охорони МВС Грузії візьмуть участь у морських навчаннях.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі. Він підкреслював, що рішення може бути прийнято 3-4 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу.

Як писало РБК-Україна раніше, два корабля НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.

Столтенберг заявив, що НАТО може посилити військову присутність в Чорному морі До Одеси зайшли два кораблі НАТО
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