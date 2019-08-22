Туреччина передала Україні 2 тисячі одиниць зброї

Фото: зброя, яку виробляє МКЕК (www.aa.com.tr)

Планують відправити таку саму кількість зброї у майбутньому

Турецький збройовий завод при Інституті машинобудування та хімічної промисловості (MKEK) відправив в Україну дві тисячі вогнепальної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецькі ЗМІ.

Директор MKEK Алі Гумюш розповів, що в 2019 році завод експортував в Україну 2 тисячі одиниць вогнепальних пістолетів-кулеметів MP-5.

"Ми забезпечуємо MP-5 вітчизняних замовників, а також відправляємо за кордон. Ми направили в Україну 2000 одиниць. Можна сказати - за короткий термін як для закордонних поставок. 2000 одиниць ще відправимо", - сказав Гюмюш.

Він додав, що завод з початку року виготовив 45 тис. одиниць стрілецької зброї, в тому числі 33 000 гвинтівок MPT-55, 4500 гвинтівок MPT-76 і 7500 пістолетів-кулеметів MP-5.

Нагадаємо, раніше Україна спільно з Туреччиною запустила виробництво ударного безпілотника, який здатний завдавати ударів важким ракетам.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині сталася серія вибухів на складі військової техніки, в результаті чого сталася пожежа, а жителів довколишніх районів евакуювали.

Також зазначимо, в серпні Україна та Туреччина підписали договір з розвитку ділового співробітництва, метою якого є подальший розвиток двосторонньої співпраці між країнами.