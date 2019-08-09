ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині сталася серія вибухів на складі боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 10:05
У Туреччині сталася серія вибухів на складі боєприпасів
Фото: вибухи в Туреччині (aa.com.tr)

В результаті вибуху в деяких частинах складу сталася пожежа

В Рейханлинском районі Хатая (Туреччина) сталась серія вибухів на складі військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

В результаті вибуху в деяких частинах складу сталася пожежа. Жителів прилеглих районів екстрено евакуювали. Вибухова хвиля вибила скло в декількох десятках будівель, а на стінах утворилися тріщини.

Інформації про постраждалих і загиблих немає. До місця події були негайно направлені рятувальники, медики і поліція.

У Туреччині сталася серія вибухів на складі боєприпасів

Фото: місце вибуху (mk-turkey ru)

Нагадаємо, в результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом (Російська Федерація) дві людини загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня.

Крім цього, 5 серпня в Красноярському краї Росії в місті Ачинську сталась пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Зазначалося, що вибуховою хвилею в житлових будинках вибило вікна. Крім того, в результаті вибухів на території артилерійського складу загинув військовослужбовець, ще 12 людей постраждали.

Через вибухи повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.

У Туреччині стався потужний землетрус, є постраждалі У Швеції прогримів вибух
Новини України ТурциябоеприпасыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся