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Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці

Новини » Політика    08.08.2019 - 11:56
Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці
Іллюстративне фото (president gov ua 3)

Договір підписали Наїль Олпак і Геннадій Чижиков

У Стамбулі підписали договір про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої ділової ради між комітетом зовнішньоекономічних відносин Туреччини та Торгово-промисловою палатою України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради.

З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки Наїль Олпак, з боку України - президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Нагадаємо, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна й Туреччина мають прискорити підписання угоди про вільну торгівлю між країнами. Він додав, що товарообіг між Україною та Туреччиною може сягнути 10 млрд доларів. На переконання турецького президента, досягнення цієї мети цілком реальне.

Зазначимо, що наразі Володимир Зеленський знаходиться з офіційним візитом у Туреччині. Під час свого візиту він заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Це, за його словами, буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.

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